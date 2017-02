Flarsky: Seth Rogen e Charlize Theron saranno protagonisti della commedia

ha annunciato chesaranno protagonisti di una nuova commedia originale intitolata. La sceneggiatura sarà scritta da, che ha già collaborato allo script di, con protagonista sempreal fianco di

In Flarsky, Seth Rogen interpreterà ancora una volta uno sfortunato giornalista che, nel tentativo di superare un periodo di depressione personale, decide di conquistare il cuore della sua prima cotta infantile. La ragazza in questione sarà il personaggio interpretato da Charlize Theron. Anche se cominciò la sua carriera come baby sitter del giornalista, da allora è salita alle vette del successo ed è ora diventata una delle donne più potenti della Terra. Jonathan Levine, che ha già lavorato con Seth Rogen a 50/50 e The Night Before, sarà il regista della pellicola.

Per quel che riguarda i due attori protagonisti, Seth Rogen, che ha recitato l'anno scorso in Cattivi vicini 2 e che ha prestato la sua voce per i film di animazione Sausage Party e Kung Fu Panda 3, tornerà al cinema prossimamente con The Disaster Artist, lo sguardo di James Franco al dietro le quinte della realizzaizone del film trash The Room di Tommy Wiseau. Charlize Theron, nel frattempo, ha recentemente recitato in The Huntsman: Winter’s War e The Last Face e ha prestato la sua voce al cartoon Kubo e la spada magica. Questa estate, la vedremo nell’action thriller di David Leitch Atomic Blonde e con Vin Diesel in The Fate of the Furious.

Una produzione di Point Grey, Denver & Delilah e Good Universe, Flarsky sarà prodotto da A.J. Dix, Evan Goldberg, Beth Kono e James Weaver al fianco di Seth Rogen e Charlize Theron, mentre Sterling farà da produttore esecutivo al fianco di Joe Drake e Nathan Kahane. Infine Alex McAtee supervisionerà il progetto per la Point Grey assieme a Erin Westerman per la Good Universe.

Le riprese di Flarsky dovrebbero cominciare il prossimo agosto.