Fist Fight: il red band trailer del film con Ice Cube

New Line ha rilasciato online il red band trailer di, pellicola diretta dacon protagonista. Il film è previsto nelle sale americane dal prossimo 17 febbraio e la distribuzione è affidata a Warner Bros. Pictures, con la produzione di New Line Cinema e 21 Laps Entertainment. La commedia è scritta da Evan Susser.

In Fist Fight, il cui trailer è stato distribuito a inizio dicembre, un insegnante d'inglese in una scuola si scontra accidentalmente con un suo collega molto più imponente e aggressivo, Ron Strickland, il quale lo sfida a una lotta fuori dall'istituto.

Diretto da Richie Keen, Fist Fight vede Ice Cube e Charlie Day come protagonisti, supportati da Christina Hendricks, Dennis Haysbert, Tracy Morgan, Dean Norris, JoAnna Garcia, Jillian Bell, Kym Whitley, Kumail Nanijani e Conphidance.

Ice Cube ha recitato recentemente anche in xXx: Il ritorno di Xander Cage al fianco di Vin Diesel e La bottega del barbiere 3 insieme a Regina Hall.