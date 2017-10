First Man: Pablo Schreiber si unisce al cast del biopic su Armstrong di Chazelle

È quest'oggi l'affidabilissimo e puntualea riportare la notizia che il talentuoso e in ascesa) si è ufficialmente unito a First Man di, biopic con protagonistadedicato a

Schreiber vestirà nel film i panni dell'astronauta Jim Lovell, comandante dell'Equipaggio di Riserva dell'Apollo 11 e successivamente divenuto famoso per la missione con l'Apollo 13, che fu annullata a causa di un problema al serbatoio d'ossigeno, fattore che rese complesso anche il ritorno sulla Terra. Lovell è comunque uno dei 24 uomini che hanno volato sulla Luna, l'unico che lo face due volte senza compiere un atterraggio effettivo.



Il film si baserà sulla biografia "First Man: A Life Of Neil A. Armstrong" di James Hansen e racconterà la storia dello sviluppo della Missione NASA per portare il primo uomo sulla Luna, concentrandosi sugli anni dal 1961 al '69 della vita di Armstrong. Descritto come "un resoconto viscerale in prima persona", il film mira a esplorare soprattutto i sacrifici del protagonista e il costo di una Nazione in una delle missioni spaziali più pericolose della storia.



Scritto da Josh Singer, First Man vedrà nel cast anche Corey Stoll, Jason Clarke, Claire Foy, Jon Bernthal e Kyle Chandler, per un'uscita prevista nelle sale il 12 ottobre 2018.