First Man: annunciata la data di debutto del biopic su Neil Armstrong

La società di produzione ha infatti comunicato da poco che le riprese del film dovrebbero iniziare in questi primi mesi del 2017 per una data di uscita nelle sale cinematografiche statunitensi fissata per il 12 ottobre 2018, data per cui First Man non ha attualmente nessuna pellicola concorrente.

Il film è basato sulla biografia del famoso astronauta scritta dall'autore di James Hansen e intitolata First Man: A Life Of Neil A. Armstrong.

La pellicola racconterà la storia avvincente della missione della NASA che ha portato l'uomo sulla Luna, concentrandosi su Neil Armstrong negli anni che vanno dal 1961 al 1969. Un racconto viscerale, in prima persona, basato sul libro di James R. Hansen, il film esplorerà i sacrifici di Armstrong per portare a termine una delle missioni più pericolose della storia.

Scritto dal premio Oscar Josh Singer, il dramma sarà prodotto da Wyck Godfrey e Marty Bowen attraverso la loro compagnia Temple Hill Entertainment, insieme a Chazelle e Gosling.