Firestarter: Akiva Goldsman dirigerà il remake dell'horror di Stephen King

Lasi stanno preparando a riportare sul grande schermo un classico romanzo diha infatti annunciato all’il remake di, film tratto dal romanzo del re dell’orrore intitolato da noi).

I lavori di Stephen King si confermano ancora una volta una miniera d’oro per gli adattamenti di Hollywood, siano essi remake come in questo caso, o filoni completamente nuovi come La Torre Nera. A dirigere il remake di Fenomeni paranormali incontrollabili, in originale intitolato Firestarter come il romanzo, ci sarà Akiva Goldsman, che ha diretto da poco proprio per la Blumhouse il film Stephanie, mentre la sceneggiatura sarà di Scott Teems.

Originariamente pubblicato da Stephen King nel 1981, Firestarter si concentra su una giovane ragazza di nome Charlie McGee, che eredita dei poteri pirocinetici dai suoi genitori. Su di loro fu infatti speriementato, tramite un programma militare segreto, un allucinogeno sperimentale chiamato "Lot-Six". Ma scoperti i poteri della figlia, il governo cercherà di catturara la giovane Charlie e sfruttare le sue potenti capacità incendiarie e pirocinetiche come arma.

Precedentemente adattato in un film di Mark Lester nel 1984, il film originale di Firestarter è da notare per la terza apparizione di Drew Barrymore sul grande schermo (due anni dopo l'E.T. l’extra-terrestre). Il film presenta nel cast anche David Keith, Heather Locklear, Martin Sheen, George C. Scott e Art Carney.

Akiva Goldsman ha precedentemente vinto un Oscar per la sua sceneggiatura di A Beautiful Mind. Ha fatto il suo debutto alla regia nel 2014 con Winter's Tale, ma recentemente ha lavorato con la Paramount per il franchise dei Transformers (di cui Michael Bay dice di star sviluppando ben 14 storie dei Transformers). Questa non è inoltre la prima volta che Goldsman ha lavorato nel regno di Stephen King, avendo riscritto la sceneggiatura e venendo accreditato come produttore per la prossima pellicola de La Torre Nera.