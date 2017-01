Filo da torcere: in cantiere il remake della pellicola

, la commedia del 1978 che ha vistofare coppia con un orango di nome Clyde, sta per tornare sul grande schermo. Secondo la notizia diffusa poco fa, lo scrittore e registaè stato ingaggiato per dirigere la nuova versione., che ha diretto l'originale, è a bordo del progetto come produttore.

Con una sceneggiatura scritta da Jeremy Joe Kronsberg, l'originale pellicola di Filo da torcere vedeva nei panni del protagonista la stella Clint Eastwood, che ricopriva il ruolo di un camionista di nome Philo Beddoe che, accanto al suo amico orango, incappa in un sacco di guai sull'American Highway. Filo da torcere ha incassato un totale di 85 milioni di dollari al box office nazionale e successivamente è stato seguito da un sequel, intitolato Fai come ti pare, uscito nel 1980. Il follow-up ha portato ad un ulteriore bottino di 70 milioni di dollari.

Il remake recentemente messo in sviluppo dovrebbe iniziare la produzione questa primavera. Ovviamente, vi terremo costantemente informati di tutti i prossimi aggiornamenti sul progetto non appena saranno disponibili.