Fighting With My Family: ecco la nuova commedia di The Rock

Sembra proprio chestia mettendo in cantiere un nuovo progetto sul wrestling: la sua Seven Bucks Productions, che ha co-fondato con, sta collaborando con Misher Films, WWE Studios e Film4 per produrre il prossimo lungometraggio intitolato

La commedia sarà scritta e diretta da Stephen Merchant (The Office) e si basa sulla storia vera della stella WWE Paige e della sua famiglia di lottatori professionisti.

Il film segue la storia di un gangster ed ex wrestler Ricky, di sua moglie Giulia, e dei suoi figli Saraya e Zak che si esibiscono in piccoli locali in tutto il paese. Ricky e Julia vogliono una vita migliore per i loro figli e quando questi hanno la possibilità di fare un provino per la WWE, sembra che il sogno della famiglia si stia avverando e che tutti i loro problemi si risolveranno presto. Tuttavia, Saraya e Zak sono in procinto di imparare che diventare una Superstar WWE richiede più di quanto avessero mai immaginato.

Merchant sarà anche produrre esecutivo del progetto, che si ispira al documentario di Channel 4 Brit The Wrestlers: Fighting With My Family. Johnson avrà un ruolo nel film, mentre la stella nascente Florence Pugh sarà la protagonista e Jack Lowden giocherà il fratello Zak.