Fighting With My Family: Dwayne Johnson condivide le prime immagini

Sono ufficialmente iniziate negli States le riprese di, progetto scritto e diretto dae basato sulla storia vera di Paige, star della WWE, e sulla sua famiglia, composta da wrestler professionisti., che fa parte del film, ha condiviso le prime foto e ha dato un annuncio importante.

La sequenza finale del film, nuovo progetto cinematografico nel quale è coinvolto The Rock, verrà girata nelle prossime ore davanti al pubblico dello Staples Center di Los Angeles, alla fine degli incontri che avverranno sul ring. Johnson ha quindi invitato il pubblico ad assistere in massa all'evento.

Fighting With My Family comprende nel cast Florence Pugh, Jack Lowden, Lena Headey, Nick Frost e Vince Vaughn.

Il film è ispirato al documentario The Wrestlers: Fighting With My Family, andato in onda su Channel 4.