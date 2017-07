Festival di Roma 2017: Nanni Moretti protagonista di un incontro con il pubblico

Tra i tanti ospiti che parteciperanno quest'anno alla, da, oggi è stata annunciata anche la presenza del grande, autore di

Lo stimato regista sarà infatti protagonista di un incontro ravvicinato con il pubblico nel corso della Dodicesima Edizione del Festival, in programma nella Capitale dal 26 ottobre al 5 novembre. Moretti ripercorrerà così insieme alla platea di cinefili quarant'anni di carriera cinematografica, da cineasta e lucido osservatore e critico delle svariate derive della nostra società.



Il direttore artistico della Festa, Antonio Monda, ha dichiarato: "Sono entusiasta che Nanni Moretti sia tra gli ospiti della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. La sua straordinaria carriera rappresentata una delle pagine più vivide della storia del cinema internazionale. Sono onorato di poter ripercorrere con il pubblico la sua vita e approfondire tutti gli aspetti della sua professione".



Un altro buono motivo per non perdere un'edizione della Festa che si dimostra già interessante e densa di eventi.