Festa di Roma 2017: il programma della XV edizione di Alice nella Città

All'interno della, si svolgerà dal 26 ottobre al 5 novembre, la quindicesima edizione di Alice nella Città , sezione autonoma e parallela diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini. Anche quest'anno verrà presentato un ricco programma di anteprime e opere prime, per una manifestazione dedicata come sempre ai giovani.

Sostenuta dalla Direzione Generale Cinema del MIBACT, dal Comune di Roma, dalla Camera di Commercio di Roma e grazie al contributo di Acea Spa, BNL-BNP Paribas e Roma Lazio Film Commission, Alice nella Città vedrà in programma 12 opere nel Concorso Young Adult, votate da una giuria di 20 tra ragazzi e ragazze, tra cui Dream By The Sea di Sakaris Stora, End of Summer di Quan Zhou, Please Standy By con protagonisti Dakota Fanning, presente alla Festa, e Toni Collette, e The Breadwinner, film d'animazione prodotto da Angelina Jolie.

Tra i titoli Fuori Concorso troviamo Beyond the Sun, Capitan Mutanda - Il Film di David Soren, tratto dall'omonima serie di libri per ragazzi, e Mazinga Z - Infinity, ispirato alla fortunata serie di manga curati e creati da Gō Nagai.

Nella sezione Panorama è da segnalare Brigsby Bear, commedia agrodolce che ha conquistato il Sundance e che vanta un cast che comprende Kyle Mooney, Mark Hamill, Greg Kinnear e Andy Samberg.

Tra i film in Kino Panorama Italia troviamo, tra gli altri, Metti una notte, esordio di Cosimo Messeri con Cristiana Capotondi ed Elena Radonicich, Sweet Heart di Marco Spagnoli e Una serata speciale di Federico Zampaglione.

Inoltre si rinnova la collaborazione con la Taodue per la Camera d'Oro, assegnato alla miglior opera prima e alla miglior opera seconda. In giuria Trudie Styler, Camilla Nesbitt, Barbora Bobulova, Andrea Delogu, Marco Danieli, Zoe Cassavetes e Daniele Guaglianone. Tra gli eventi speciali la fanta-comedy dei The Jackal, intitolata Addio fottuti mostri verdi, le proiezioni in anteprima di Paddington 2 e Freak Show di Trudie Styler.