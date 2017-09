Festa dl Cinema di Roma: Hostiles, con Christian Bale, apre l'edizione 2017

Sarà Hostiles , pellicola diretta dal registae con protagonista, ad aprire le "danze" della

La kermesse, alla dodicesima edizione, inizierà il 26 ottobre e terminerà il 5 novembre 2017. E' stato il direttore artistico Antonio Monda a diramare la notizia, insieme alla Presidentessa della Fondazione Cinema per Roma, Piera Detassis.

Hostiles è il quarto film del regista: Scott Cooper ha infatti precedentemente lavorato a pellicole quali Crazy Heart, Out of the Furnace e Black Mass. Questo film d'apertura della Festa romana, arriverà in Europa dopo la proiezione al Toronto Film Festival; la storia, un western, affronta la delicata questione dei nativi americani, con un approccio diverso dal solito, più intimo e drammatico. Hostiles è ambientato nel 1892 e narra la vicenda di un capo Cheyenne che, con la sua famiglia, viene scortato fino in Montana - sua terra d'origine - dall'esercito. Tra gli interpreti, il premio Oscar Christian Bale (American Hustle), Rosamund Pike (Gone Girl) e Wes Studi (Balla coi lupi).

Antonio Monda ha dichiarato sulla proiezione d'apertura:

“Sono entusiasta di poter inaugurare la dodicesima edizione della Festa del Cinema con 'Hostiles'. È un western dalla struttura epica, che parla con profondità di temi eterni, quali la violenza, il male che alligna nel cuore dell’uomo, ma anche la libertà e la possibilità di rinascita: un film importante e coraggioso, ispirato alla tradizione cinematografica di John Ford e a quella letteraria di Cormac McCarthy. Potente e commovente, Hostiles è radicato nella migliore tradizione del cinema americano: un viaggio all’interno del cuore selvaggio del grande paese e delle nostre anime, in cerca della redenzione. Magnificamente diretto da Scott Cooper e straordinariamente interpretato da Christian Bale e Rosamund Pike, ha tutte le qualità per diventare un classico del western e del cinema”.

La distribuzione della pellicola in Italia è affidata alla Notorious Pictures.