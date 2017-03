Ferrari: Hugh Jackman e Noomi Rapace a bordo del biopic di Michael Mann

Era da un po' che non si avevano più notizie sul travagliato nuovo progetto del regista di, ma ecco che dopo mesi di silenzio dall'abbandono didal ruolo di protagonista, adesso due grandi star sarebbero nuovamente legate al film.

Come riporta Deadline, infatti, il grande Hugh Jackman e Noomi Rapace sarebbero in trattative con la produzione per vestire rispettivamente i panni del magnate Enzo Ferrari e della moglie Linda. Il biopic, almeno da una prima traccia iniziale, dovrebbe essere ambientato nel 1957 e concentrarsi sulla forte rivalità tra la Scuderia Ferrari e quella Maserati.



Se confermato nella parte, per Jackman si tratterebbe di una grande opportunità; comporterebbe infatti uno studio approfondito del personaggio e una trasformazione fisica importante, conducendolo magari verso una seconda nomination agli Oscar.

Ferrari di Michael Mann non ha ancora una data d'uscita ufficiale.