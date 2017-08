Fermi tutti! Brangelina ci ripensano? "Stop al divorzio" per la ex-coppia?

Per chi ci spera, potrebbe essere vero che i due ci abbiano ripensato. In particolare lei, la bellissima Angelina Jolie , che pare aver messo in "stallo" le pratiche per il divorzio da

I due si sono separati perché lui era spesso ubriaco ma, secondo US Weekly, dopo che la bella attrice è venuta a conoscenza dell'intervista che Pitt ha rilasciato tempo fa a GQ in cui dichiarava apertamente i sui errori e, soprattutto, di aver smesso di bere - pare che ora tracanni succo di mirtillo e niente più - lei avrebbe fermato l'iter per il divorzio.

La fonte anonima ha detto ai giornalisti di US Weekly "Il divorzio è in stallo, Brad e Angelina non hanno fatto nulla in questi mesi per andare avanti con le pratiche. Angelina ci disse da subito che sarebbe tornata con lui se si fosse disintossicato e noi (gli amici), siamo convinti che torneranno insieme."

Le parole di Brad Pitt a GQ furono: "Ultimamente hoo dovuto fare i conti con le mie debolezze e i miei fallimenti. Bevevo troppo e nell'ultimo anno la situazione era diventata insopportabile. Ora però non tocco più un goccio, bevo solo succo di mirtilli e acqua gassata."

Voi vorreste veder tornare insieme la coppia d'oro di Hollywood?