Ferdinand: online il trailer del film d'animazione della 20th Century Fox

Lae ihanno rivelato il primo trailer del loro film d'animazione per famiglie, basato sul classico libro per bambini con protagonista un toro speciale. Trovate il trailer diin calce alla notizia, subito dopo il salto, insieme al poster del film!

Ferdinand racconta la storia di un grosso toro che però possiede anche un grande cuore. Dopo essere stato scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e strappato alla sua casa. Ma essendo determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una squadra di animali disadattati per avventurarsi con lui nel lungo viaggio di ritorno. Ambientato in Spagna, Ferdinand dimostra che le apparenze possono ingannare, quando ci si trova di fronte a un enorme e muscoloso toro.

Ferdinand è stato prodotto da Blue Sky Studios e da Carlos Saldanha. Ispirato all'amato libro “The Story of Ferdinand” di Munro Leaf e Robert Lawson, la pellicola è un'avventura commovente e una commedia d'animazione con un cast di sta di prim’ordine che include John Cena, Kate McKinnon, Gina Rodriguez e Anthony Anderson.

Diretto da Carlos Saldanha, il regista di Rio, il cast vocale comprende anche Daveed Diggs, Gabriel Iglesias, Bobby Cannavale, David Tennant, Flula Borg, Sally Phillips, Boris Kodjoe, Jerrod Carmichael, Raúl Esparza, Karla Martínez e Miguel Ángel Silvestre.

Ferdinand uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 15 dicembre 2017.