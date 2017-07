Felicity Jones in trattative per recitare nel biopic su Ruth Bader Ginsurg

Si aggiunge alla lista della bella e talentuosa) un altro interessante progetto, un biopic dedicato a, famosa giudice della Corte Suprema di Giustizia americana.

Il film, che dovrebbe intitolarsi On the Basis of Sex, sarà diretto da Mimi Leder (The Leftovers, Shameless in tv) e seguirà la vita della Ginsburg, dedicata per tutta la sua carriera legale alla lotta per la parità dei diritti, partendo dagli inizi all'Università di Harvard fino ad arrivare a Washington.



Tempo fa anche Natalie Portman venne considerata per la parte, in un altro film sempre dedicato alla Ginsburg scritto da Daniel Stiepleman e finito nella Black List delle migliori sceneggiature non prodotte del 2014.