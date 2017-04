Fede Alvarez alla regia del reboot di Labyrinth

Annunciato per la prima volta nel 2016, il reboot cinematografico ditargato Tristar Pictures, ha trovato finalmente un regista. Deadline conferma che sarà il registaad occuparsi della regia.

Alvarez ha già diretto dei film per la Sony Pictures/Tristar, nello specifico gli horror La Casa ed il recente Man in The Dark, ed è attualmente al lavoro (sempre per Sony) al nuovo film della saga Millenium, The Girl in the Spider’s Web.

Anche se inizialmente lo studio aveva ingaggiato Nicole Perlman per scrivere la sceneggiatura, Alvarez riscriverà lo script insieme al suo socio Jay Basu. Questo nuovo Labyrinth non sarà un remake ma dovrebbe essere ambientato nello stesso universo, lasciando intendere che possa essere o un reboot o addirittura una sorta di spin-off.