Father Figures: la Warner cambia il titolo della commedia con Owen Wilson

Cambio di titolo per la commedia con protagonisti che dall'iniziale passa a un più rassicurante

Prodotta dalla Alcon Entertainment e distribuita dalla Warner Bros. Pictures, la commedia segna il debutto alla regia del veterano direttore della fotografia Lawrence Sher (Una notte da leoni). Wilson e Helms interpretano Kyle e Peter Reynolds, fratelli la cui eccentrica madre li ha sempre cresciuti affermando che il padre era morto quando i due non erano che bambini. Una volta scoperta la bugia, partiranno per un viaggio alla ricerca del loro vero padre, finendo per scoprire ben più di una verità sul contro della propria madre.

Nel cast della pellicola ci sono anche J.K. Simmons, Bill Irwin, Kat Williams, Ving Rhames, Harry Shearer, June Squibb, Christopher Walken e Glenn Close, quest’ultima nel ruolo della madre dei protagonisti. Sher dirige su una sceneggiatura di Justin Malen, mentre alla produzione figura anche Ivan Reitman (Ghostbusters).

Father Figures esordirà nelle sale statunitensi il 22 dicembre 2017.