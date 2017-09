Father Figures: Owen Wilson, Ed Helms e J.K. Simmons nel primo trailer ufficiale

Laha rilasciato online un primo trailer ufficiale di, nuova commedia americana diretta da, noto direttore della fotografia che debutterà alla regia con questo film che vedrà protagonistied

I due attori vestiranno i panni di Kyle e Peter Reynolds, due fretalli cresciuti dalla madre con la convizione che il padre fosse morto quando erano ancora dei bambini. Quando scopriranno che si tratterà di una bugia, cercheranno in tutti i modi di rintracciare la figura paterna, finendo per scoprire molte cose sulla madre che probabilmente non avrebbero mai voluto conoscere.



Father Figures vedrà nel cast anche J.K. Simmons, Bill Irwin, Katt Williams, Terry Bradshaw, Ving Rhames, Harry Shearer, Christopher Walken, Glenn Close e June Squibb, per un'uscita prevista nelle sale ancora a data da destinarsi.