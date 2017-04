Fast & Furious: lo spin-off con The Rock & Jason Statham si farà!

Dopo le prime notizie che indicavano la rimozione all'ultimo minuto della scena post-titoli di coda di, che avrebbe dovuto mostrare un team-up tra l'agentedidi, sembra che ora laabbia appena iniziato lo sviluppo del primo spin-off dedicato a loro due!

Lo sceneggiatore storico della serie Chris Morgan ha firmato per cominciare a scrivere lo spin-off, anche se deve ancora cominciare a lavorarci concretamente, essendo il progetto ancora nelle fasi iniziali. Nessuna notizia invece riguardo la possibilità che la Universal possa utilizzare le scene già girate come teaser per il progetto. Fast & Furious 8 ha finora guadagnato l’incredibile ammontare di ben 685 milioni di dollari, e si avvia al suo secondo weekend, dove dovrebbe continuare a registrare record al box office in tutto il mondo. Fast & Furious 8 deve ancora esordire in Polonia e Romania oggi, mentre in Giappone lo farà il 28 aprile.

Il prossimo progetto che vedremo sul grande schermo di Jason Statham è il thriller MEG, che uscirà l'anno prossimo, mentre il suo atteso ritorno per The Expendables 4 potrebbe finire nel limbo ora che Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger hanno abbandonato il progetto. Nel frattempo The Rock continua a macinare nuove pellicole senza sosta, con Baywatch e Jumanji: Welcome to the Jungle in arrivo quest'anno. L’instancabile Dwayne Johnson dovrebbe anche tornare nei panni di Hobbs in Fast & Furious 9, e ha intenzione di recitare anche in Rampage, Skyscraper, Jungle Cruise e Doc Savage. E ovviamente anche Shazam! e un film solista di Black Adam per la DC.

A dirigere Fast & Furious 8, ora nei migliori cinema, è stato F. Gary Gray, con un cast compost da Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Kurt Russell, Scott Eastwood, Charlize Theron e Helen Mirren.