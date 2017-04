Fast & Furious: il protagonista di Tokyo Drift originariamente era... Vin Diesel

Dopo i successi dei primi due, la Universal mise in cantiere un terzo episodio, titolato, arrivato nelle sale cinematografiche nel 2006 e lanciato, all'epoca, come una sorta di spin-off.

Infatti il film presentava un cast totalmente nuovo, con personaggi nuovi ed una storia che non aveva legami apparenti con i capitoli precedenti. Oltre il nome, però, alla fine di quel film appariva Vin Diesel in una sorta di cameo. Ora lo sceneggiatore Chris Morgan svela che, originariamente, il film vedeva come protagonista proprio il Dominic Toretto di Diesel.

"C'era una selezione aperta per il terzo film. Sono andato da loro e gli ho detto la mia idea. In poche parole era Tokyo Drift ma con Vin come protagonista. Andava a Tokyo e doveva imparare il drifting, e c'era un omicidio da risolvere" spiega "La cosa che ci salvò è che Vin acconsentì per un cameo sul finale, sono grato per questo. In un certo senso annunciava il futuro della saga".

Il personaggio di Han, protagonista di Tokyo Drift, interpretato da Sung Kang, fu acclamato dai fan, tanto da spingere Morgan a "ripensare" alla timeline. In questo modo Tokyo Drift non più uno spin-off ma un film ambientato dopo gli eventi di Fast & Furious 6. "Grazie a quella pellicola abbiamo avuto Han, interpretato da Sung Kang" spiega "Abbiamo alterato tutta la timeline del franchise solo per Sung perché lo adoriamo e volevamo averlo per un altro paio di pellicole".