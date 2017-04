Fast & Furious: lo sceneggiatore sul possibile nono capitolo

Con l'uscita nelle sale cinematografiche didomani, i fan della saga d'azione congià stanno pensando al nono capitolo, già annunciato - sebbene non ufficialmente - dal protagonista.

Parlandone in un'intervista, lo sceneggiatore del franchise Chris Morgan, ha spiegato: "Quando stiamo realizzando un film, iniziamo a fantasticare sul prossimo, partorendo delle idee. Ma soltanto quando lo studio decide di procedere con un sequel, iniziamo a parlarne seriamente e a scrivere qualche trattamento o cose del genere".

Morgan continua spiegando che non ci sono ancora piani 'ufficiali' e che lui e Vin Diesel stanno ancora discutendo: "Io e Vin ne abbiamo parlato per un po', perché le intenzioni sono quelle di fare gli episodi 8, 9 e 10 e, quindi, realizzare una nuova trilogia. Dove vogliamo procedere? Dove vogliamo andare a parare? Ci sono delle idee ma non siamo ancora arrivati al punto di iniziare a scriverle".