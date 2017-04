Fast & Furious: il franchise terminerà con il decimo episodio

sta sbancando i botteghini di tutto il mondo, acclamato dai fan della saga di corse automobilistiche (e non solo, ormai...), senza qualche polemica da parte dei detrattori. Ma è inutile: il franchise funziona. E alla grande.

E si pensa già al futuro, con ben due episodi già confermati. E' chiaro che tutti pensano che la Universal non metterà mai la parola 'fine' alla saga, ma Neal Moritz, produttore storico della saga, ha confermato che i piani sono quelli di finire il tutto con il decimo episodio.

"Abbiamo dei grandi temi di cui parlare. Conosciamo il finale di questa saga, ma non conosciamo quello che accadrà in mezzo, non ancora" spiega Moritz "Il piano è quello di farne altri due". La possibilità, dunque, è che nel mezzo possano essere prodotti anche dei potenziali spin-off. Moritz ha poi affermato che c'è la possibilità di rivedere Charlize Theron in futuro: "la risposta onesta è: sì. Ci piacerebbe rivedere Charlize nei prossimi film. Al 100%".