Fast & Furious: a F. Gary Gray piacerebbe uno spinoff con Hobbs e Shaw

I fan sono ansiosi di vedere ancora di più del franchise di Fast & Furious e, senza dubbio, una delle dinamiche che piace di più è quella tra il Luke Hobbs die il Deckard Shaw di

La scena della prigione è stata ampiamente acclamata come la sequenza più esaltante del film. Ovviamente il merito va a Johnson e Statham e al regista, F. Gary Gray. La scena è riuscita così bene da portare un po' tutti a voler vedere di più di questi due personaggi insieme.

Uno standalone con Hobbs e Shaw come protagonisti è in corso di sviluppo. E Gray ha recentemente detto di voler vedere questi due personaggi insieme, ma ognuno col suo spinoff, nei commenti (della regia), di Fast & Furious 8.

"Si può letteralmente percepire l'energia tra quei due. Penso che qualcosa ne verrà fuori, sapete? Vedremo, ma penso proprio che mi piacerebbe vedere due film con Shaw e Hobbs."

Notizie certe ancora non ce ne sono, ma se mai non dovesse essere realizzato il progetto spinoff, speriamo di vedere più scene con questi due personaggi in Fast & Furious 9.