Fast & Furious: ecco come doveva continuare la storia del Brian di Paul Walker

Dopo la tragica scomparsa diil destino del suo ruolo, per forza di cose, è stato modificato rispetto ai piani originali. Se nel finale del capitolo 7 la degna conclusione alla sua vicenda è stata unrispetto a Don, la sceneggiatura iniziale della serie non prevedeva un addio di Brian.

Come Chris Morgan ha detto a Variety, infatti: "Era più che altro una crisi di mezza età, la sua. Più ancora una crisi nell'essere padre. Brian, il personaggio di Paul, ha un bambino, gli mancano l'azione e il brivido di quando era più giovane; insomma una cosa del tipo "l'erba del vicino è sempre più verde", capito?" ha detto. "Non penso che lo avremmo fatto uscire dal franchise. Quando è morto ci abbiamo pensato, ovviamente, ma alla fine abbiamo scelto il modo più leggero per farlo uscire di scena; lui, in questo universo, è ancora vivo".

Alla fine il team di Fast & Furious ha fatto il possibile per dare al personaggio di Walker una fine piena di significato. L'ultima scena del settimo film rimane epica perché fa comprendere quanto fosse solido e forte il rapporto tra Dominic e Brian. Quando i fan andranno in sala a vedere Fast & Furious 8, sapranno qualcosa di più sul destino di Brian nella saga.

