Fast & Furious: Chris Morgan e Jason Statham parlano del futuro ritorno di Han

continua a dominare il box-office mondiale conmilioni di dollari incassati in nemmeno dieci giorni di programmazione, ma i progetti per il prosieguo del franchise sono già decisi e anzi in fase di espansione.

Sappiamo infatti che l'idea dei produttori e dello scritto Chris Morgan sarebbe quella di chiudere definitivamente la saga principale con il decimo capitolo, ma anche che prima di raggiungere quel traguardo ci saranno molte sorprese per i fan, come ad esempio il possibile ritorno dalla tomba di Han (Sung Kang), deceduto nel settimo capitolo (o nel terzo, decidete voi).



In una recente intervista ai microfoni di CinemaBlend, infatti, proprio Morgan ha avuto modo di anticipare qualche curiosità sul come Han potrebbe far ritorno nella serie: «Giustizia per Han. Credo che scoprirete molte cose al riguardo con il passare dei mesi, e non so se possa essere un hashtag adeguato, ma posso dirvi questo: parleremo sicuramente molto di più di lui».



[ATTENZIONE, POSSIBILE SPOILER SU FAST & FURIOUS 8]



Anche Jason Statham è intervenuto sulla questione, essendo comunque l'assassino di Han e al centro di un dibattito riguardante la confusione sul suo personaggio, Deckard Shaw, prima assassino malnato e senza freni e adesso alleato di Dominic e compagni e al centro di un futuro spin-off della saga al fianco di Luke Hobbs (Dwayne Johnson).



L'attore ha spiegato: «Quel determinato episodio non è stato chiarito nei dettagli, e non voglio aggiungere altro se non che Chris Morgan ama davvero molto infastidire e contemporaneamente accontentare i fan e creare queste proteste rabbiose. Quindi, nuove informazioni arriveranno nei prossimi mesi».



Insomma, Fast & Furious ha ancora molta strada da percorrere.