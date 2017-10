Fast & Furious 9: se il film uscirà nel 2020 è per colpa di The Rock!

A dirlo è, che da la colpa non solo aper lo "slittamento" della pellicola al 2020, ma anche all'altra co-star,, con cuiha in programma uno spinoff di F&F basato sui personaggi fan-favorite

E pare che, proprio per girare questa pellicola, Fast & Furious 9 vedrà la luce un anno dopo rispetto all'uscita prevista, che era per il 2019. Inoltre, e non è una sorpresa, The Rock è al momento uno degli attori più richiesti ad Hollywood e lavora ininterrottamente. Anche questo può aver influito visto che, generalmente, tutte le produzioni devono fare i conti con gli impegni degli artisti, a maggior ragione se questi sono delle superstar.

A Gibson, evidentemente, la cosa non è andata troppo a genio e l'ha chiarito usando i social, per la precisione Instagram, dove ha scritto una caption al "veleno" dedicata proprio a Johnson e Statam:

#PSA Congratulazioni @TheRock e a tuo cognato @hhgarcia41 per aver fatto del franchise di fast and furios una questione personale incentrata su di TE - E come te, DJ anche se chiameranno per dirmi di cancellare questo post io non lo eliminerò - Ci rivediamo nel 2020, ad aprile #FastFamily giusto? No... sarà su #TeamDewayne #3yrs 3 anni varranno l'attesa? #NoShaw solo Hobbs sarà un altro #BayWatch? Ok, rilassatevi, sono solo un critico cinematografico molto appassionato.

E rabbioso, anche. Che ne dite?