Fast & Furious 9: Justin Lin potrebbe tornare alla regia

potrebbe tornare a dirigere un film di Fast & Furious , che tornerà nei cinema nel 2020 con il nono capitolo. Negli anniè diventato uno dei più grandi franchise di Hollywood. Quest'ascesa ha attirato molti talenti tra registi e interpreti e proprio alcune trame nate nei film ritarderanno la produzione del prossimo.

Per il 2019 è infatti stata confermata l'uscita di uno spin-off con Dwayne Johnson e Jason Statham, notizia anticipata anche dalle richieste di Tyrese Gibson, che sui social si era rivolto a The Rock, chiedendogli di non far posticipare il nono film di Fast & Furious. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, Justin Lin sarebbe in trattative per dirigere il nono film della saga originale, previsto a questo punto nel 2020. Per Lin sarebbe il quinto film di Fast & Furious diretto, dopo The Fast and The Furious: Tokyo Drift (2006), Fast & Furious - Solo parti originali (2009), Fast & Furious 5 (2011) e Fast & Furious 6 (2013).

Mentre registi come F. Gary Gray e James Wan hanno alzato ulteriormente il livello di Fast & Furious, Justin Lin è stato la chiave dello sviluppo e della crescita del franchise. La scelta di Lin potrebbe calmare un po' le acque in una produzione che negli ultimi anni ha subito vari scossoni, tra polemiche e momenti negativi. Per sapere se il regista taiwanese tornerà ufficialmente al timone di Fast & Furious dovremmo aspettare ancora un po'.