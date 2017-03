Fast & Furious 8: Vin Diesel sul perché di un Toretto cattivo

Nell'ottavo capitolo della saga, Dominic Toretto, il personaggio di, sarà il cattivo della situazione, tradendo il resto dei compagni. L'attore italo-americano spiega il perché.

Fast and Furious 8 - The Fate of the Furious è sicuramente fra i film più attesi dell'anno. Dopo gli incredibili risultati ottenuti al botteghino dal settimo capitolo, i fan sono in attesa di forti emozioni. F&F8, in tal senso, parte col piede giusto: come è possibile capire dai trailer finora distribuiti, il cattivo sarà nient'altro che Dom Toretto, personaggio-simbolo della serie, ruolo che ha reso famoso Vin Diesel.



L'attore, intervistato riguardo questo improvviso cambiamento di scenario, ha così risposto: "Ne abbiamo discusso. Ora è il momento di farlo. Certamente ero preoccupato dall'intraprendere questo percorso sulla strada oscura... eppure in qualche modo, c'erano pochi motivi per andare avanti se non fossimo stati pronti a sfidare i nostri personaggi e la fede dei fan."



Questo cambiamento non è stato facile per il caro vecchio Vin. "Sapevo di dover andare verso un luogo oscuro, per questo sono tornato nei panni di Xander Cage (il protagonista di XXX, n.d.r.), avevo bisogno di ridere prima di tornare ad essere Dom. Un'esperienza a dir poco intensa. Spero soltanto che il pubblico apprezzi il viaggio, nonostante la strada oscura che si para davanti."

I fan dovranno pazientare ancora poco per poter scoprire questo nuovo Toretto, con l'uscita italiana del film fissata per il prossimo 13 aprile.