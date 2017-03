Fast & Furious 8: Vin Diesel spiega la scelta di Helen Mirren

Il 13 aprile tornerà nelle sale cinematografiche, con l'ottavo nuovo capitolo delle folli avventure di Dom Toretto, interpretato da. Nel film, diretto da F. Gary Gray, ci saranno ritorni importanti ma anche alcuni nuovi innesti, tra cui uno dei più celebri è sicuramente l'attrice premio Oscar

Dopo aver raccontato del perchè il personaggio di Toretto prenderà una deriva negativa in questo film, Vin Diesel ha spiegato com'è nata la scelta, in fase di casting, di Helen Mirren, che interpreta la madre di Owen e Deckhard Shaw, interpretati da Luke Evans e Jason Statham.

In un'intervista a Total Film, Diesel ha dichiarato:"La gente non sa che io lavoro al film insieme agli sceneggiatori un anno prima dell'inizio della produzione. Quando Helen è venuta a una festa da me lo scorso anno mi ha detto 'voglio essere in Fast & Furious 8 con voi'. Abbiamo ritenuto fosse la persona giusta perchè una settimana dopo faceva già parte del cast."

Il film inizia con la luna di miele tra Dom e Letty, un periodo sereno interrotto dall'arrivo della sensuale Cipher, spietata terrorista che metterà Dom contro la propria famiglia.

Il cast del film è composto da Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Helen Mirren, Kurt Russell, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Tyrese Gibson, Ludacris, Eden Estrella, Don Omar, Tego Calderon, Kristofer Hivju, Scott Eastwood e Oleg Prudius.