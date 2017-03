Fast & Furious 8: Vin Diesel guida una macchina in fiamme nel nuovo video!

Nella nuova clip di, l'ottavo film della serie, Dom (), è alla guida di un'auto che brucia! Per la regia di, il film sarà nelle sale dal 13 aprile prossimo.

Dopo il successo globale di Fast & Furious 7, che ha raggiunto in tempo record la cifra di un miliardo di dollari al botteghino, il primo al mondo così veloce manco a dirlo, ecco il nuovo capitolo della saga.

Ora che Dom e Letty (Michelle Rodriguez) sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati dalle gare - e il resto del gruppo è stato esonerato - il team apparentemente ha trovato stabilità. Ma poi arriva una donna misteriosa (Il premio Oscar Charlize Theron) che seduce Dom al punto di farlo tornare ad affacciarsi al mondo del crimine - dal quale sembra non potersi affrancare - e ancora, arriva il tradimento di uno tra i fedelissimi e tutto questo porterà la squadra a sostenere le prove più difficili che siano mai capitate loro davanti. Da Cuba a New York, fino all'artico, la nostra squadra d'élite attraverserà il globo per fermare i piani di un anarchico che vuole il mondo nel caos e per riportare a casa l'uomo che li ha fatti diventare una famiglia.

Il cast di The Fate of The Furious annovera Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Scott Eastwood, Charlize Theron, Kurt Russell, Helen Mirren, Lucas Black, Eva Mendes, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Kristofer Hivju, Ludacris