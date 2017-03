Fast & Furious 8: Vin Diesel e Charlize Theron nel final trailer italiano

A poco più di un mese dell'uscita nelle sale dell'attesissimocon, la Universal Pictures ha rilasciato online il final trailer ufficiale del nuovo capitolo della saga action automobilistica più amata di sempre.

Questa volta, Dominic Toretto e la sua squadra saranno separati da una spietata criminale internazionale (Theron) che porterà dalla sua parte il protagonista lasciandolo combattere contro la propria famiglia in un'avventura mozzafiato in giro per il mondo.



Fast & Furious 8 diretto da F. Gary Gray vede nel cast anche le icone action Dwayne Johnson e Jason Statham, oltre a Kurt Russell, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Elsa Pataky e Lucas Black, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 14 aprile.



Ecco il final trailer in lingua originale [AGGIORNAMENTO: online anche il final trailer in italiano!]: