Fast & Furious 8, Vin Diesel: "Abbiamo girato il film pensando a Paul Walker"

Tra quattro giorni potremo finalmente vedere in sala l'attesodiretto da, ma intervistato danel corso della world premiere del film, la starha avuto modo di ricordare nuovamente l'amico e collega scomparso

L'attore morì in un tragico incidente automobilistico quattro anni fa, nel mentre delle riprese del settimo capitolo del franchise, in cui il suo ruolo fu in parte ricostruito in CGI grazie anche all'aiuto dei fratelli. Fast & Furious 8 sarà quindi a tutti gli effetti il primo film della serie senza Walker protagonista, e Diesel ha spiegato come lui e il resto del cast abbiano cercato di rendere costantemente omaggio alla compianta star.



Queste le parole di Diesel: «Sto ancora cercando di superare la sua morte, l'idea di continuare ad andare avanti senza mio fratello Pablo, le emozioni e le complessità che scaturiscono da questa cosa. Se mai avessi avuto un problema di ogni genere, lo avrei chiamato, ma adesso non posso più farlo e non ho più accanto quella persona che sognava l'impossibile con me».



Anche Michelle Rodriguez ha avuto modo di ricordare Paul Walker, spiegando come l'ottavo capitolo abbia dovuto cambiare radicalmente direzione a causa della sua perdita: «Non volevamo girare il film e pretendere che fosse tutto ok dopo la morte di Paul, quindi bisognava affrontare la questione in modo approfondito e poi cercare di uscire».



Fast & Furious 8 uscirà nelle nostre sale il prossimo 14 aprile.