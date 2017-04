Fast & Furious 8: la Universal rilascia la featurette nelle strade di New York

E' uscita la clip che mostra il breve periodo passato dalla troupe nelle strade della Grande Mela.uscirà nelle sale italiane tra pochi giorni, il 13 aprile.

La sinossi del film racconta che Dom e Letty (Michelle Rodriguez) sono in luna di miele, Brian e Mia si sono ritirati dalle gare e il resto del gruppo è stato esonerato, trovando tutti una certa stabilità. Quando però arriva una donna misteriosa (Il premio Oscar Charlize Theron) che seduce Dom (Vin Diesel), lui torna ad affacciarsi al mondo del crimine. Poi arriva il tradimento di uno dei fedelissimi e tutto questo porterà la squadra a sostenere alcune delle prove più difficili di sempre. Da Cuba a New York, fino all'artico, i ragazzi attraverseranno il globo per fermare i piani di un anarchico che vuole il mondo nel caos e per riportare a casa l'uomo che li ha fatti diventare una famiglia.

Il cast di The Fate of The Furious: Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Scott Eastwood, Charlize Theron, Kurt Russell, Helen Mirren, Lucas Black, Eva Mendes, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Kristofer Hivju, Ludacris