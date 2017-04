Alla fine, ce l'ha fatta veramente. E non è una sorpresa.ha superato il miliardo al box-office di tutto il mondo. Questo grazie al week-end che si sta concludendo, che in USA ha visto il film restare in testa alla classifica dei più visti.

Il film di F. Gary Gray con protagonista Vin Diesel ha racimolato altri 19.4 milioni questo week-end in madrepatria, portando il suo totale in USA di 192.7 milioni. A livello internazionale la pellicola si assesta su 867.6 milioni di dollari, per un totale complessivo mondiale di 1.06 miliardi. Ovviamente la "corsa" al botteghino non finisce qui e non resterà che vedere dove riuscirà ad arrivare.

Nel 2015, il settimo episodio aveva concluso la sua corsa con 1.516 miliardi.