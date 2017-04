Fast & Furious 8 supera i 900 milioni al box-office mondiale

si sta rivelando il successo che tutti avevano anticipato. Per il secondo week-end consecutivo, il film è rimasto saldo in testa al box-office americano con 38.7 milioni di dollari, registrando un calo del 60.8%.

In madrepatria è a quota 163.6 milioni di dollari, incassando meno del suo predecessore. Ma è a livello internazionale che la pellicola con Vin Diesel sta facendo grandi incassi: questo week-end si è portato a casa circa 163.4 milioni per un totale di 744.8 milioni di dollari. Uno dei maggiori incassi proviene dalla Cina, dove il film sta andando benissimo, riuscendo ad incassare 318.9 milioni e diventando il film americano che ha incassato di più in questo mercato.

Grazie a questi incassi, la pellicola è già a quota 908.4 milioni di dollari e dovrebbe superare il miliardo in settimana.