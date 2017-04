Fast & Furious 8: spiegata la scena eliminata tra Jason Statam e Dwayne Johnson

è quasi più famoso per il dietro le quinte e tutti i drammi che si sono consumati, che per il film in sé. Che siano vere, false o montate ad hoc per fare un po' di pubblicità, la lite traè diventata un caso mediatico.

C'è pure un'altra storia da raccontare, comunque. Di come cioè due star del film, Statam e Johnson, avranno uno spinoff del film. Furious 8 doveva, con una scena extra, lanciare questo nuovo film ma poi non è stata rilasciata. Ecco come doveva essere:

"La scena eliminata accenna alla lotta finale tra Rocky e Apollo in Rocky 3. Hobbs e Shaw si confrontano e poco prima che i pugni l'uno dell'altro si scontrino si fermano, si guardano e uno dei due fa: "Perché stiamo combattendo? Dovremmo lavorare insieme invece che per quell'idiota. E con "quell'idiota" si riferisce a Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel."

Esattamente non si conosce il motivo per cui la scena è stata alla fine cancellata, fatto sta che per il fan sarebbe stato bello vedere questo piccolo omaggio a Rocky 3. Comunque vada, ora aspettiamo per lo spin-off!