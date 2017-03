Fast & Furious 8: si stima un esordio di più di 100 milioni di dollari

Costa un sacco di soldi distruggere decine di bellissime auto sportive, ma i produttori dinon hanno molto di cui preoccuparsi: come il suo predecessore, secondo gli analisti l’ottavo capitolo della roboante saga automobilistica dovrebbe fare più di 100 milioni di dollari nel suo weekend di apertura nei soli Stati Uniti.

TheWrap riporta infatti che il blockbuster che sarà rilasciato ad aprile conta di guadagnare una cifra che va dai 110 ai 120 milioni di dollari con il suo esordio al box office. Cosa che non gli permetterebbe di battere La Bella e la Bestia per la più grande apertura al botteghino del 2017, ma lo renderebbe il secondo film dell’anno, a meno che uno dei pochi film in programma da qui alla metà del mese prossimo riescano a farlo prima di lui.

La sesta puntata del franchise ha guadagnato 135 milioni di dollari nel suo primo weekend, e potrebbe essere plausibile eguagliarlo se le recensioni di Fast & Furious 8 si riveleranno positive o i fan risponderanno in massa. È improbabile invece che possa battere l’esordio da 192 milioni di dollari di Fast & Furious 7, che batté ogni record in gran parte perché i fan tornarono attratti dal franchise in seguito alla prematura scomparsa di Paul Walker.

Dalle spiagge di Cuba alle strade di New York, fino alle pianure ghiacciate al largo del Mare Artico di Barents, la nostra forza d'élite attraverserà il globo per fermare un anarchico che vuole scatenare il caos sul palcoscenico del mondo... e per portare a casa l'uomo che li ha resi una famiglia… Dominic Toretto.

In Fast & Furious 8, Vin Diesel è affiancato da un cast stellare che include il ritorno di Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges “Ludacris”, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky e Kurt Russell. La serie accoglie inoltre i nuovi arrivati Charlize Theron, ​​Scott Eastwood e il premio Oscar Helen Mirren. Il film è diretto da F. Gary Gray (Straight Outta Compton) e prodotto da Neal H. Moritz, Michael Fottrell e Vin Diesel.

Fast & Furious 8 uscirà nei cinema il 14 aprile 2017.