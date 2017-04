Fast & Furious 8: i prossimi film saranno ambientati nello spazio?

E' la domanda nella testa di tutti ed è probabilmente la ragione per cuistanno discutendo tanto. Quand'è che Dominic Toretto e la sua famiglia andranno a correre nello spazio?

Considerata la natura del franchise e come si sia evoluta dall'inizio, più di 15 anni fa, con l'intenzione già allora di fare almeno dieci film, non è da pazzi pensare che i ragazzi si liberino delle loro catene terrene per librarsi nel cosmo. Alla fine stanno continuando a spingersi oltre, con anche le corse sottomarine in Antartide ma sappiamo tutti che è solo una questione di tempo prima chele loro auto vengano modificate con bombole d'ossigeno e sistemi capaci di infrangere la barriera dell'atmosfera.

E quindi il team di Uproxx ha fatto la domandona a Chris Morgan, sceneggiatore della serie: "Quand'è che andranno finalmente nello spazio? Insomma, è l'unica direzione possibile...

Intanto la Universal ha in mente altri due film per arrivare al famoso numero dieci ma, dice Morgan, piani per lo spazio ufficiali ancora non ce ne sono. "Insomma, me lo chiedono tutti e alcuni minacciano di non guardare il film se sarà ambientato nello spazio quindi.. Insomma, ne faremo uno solo se la storia sarà davvero buona."

L'idea di vedere il gruppo alle prese con degli alieni è intrigante, comunque Morgan ha anche detto che c'è la possibilità di un crossover: "Che succederebbe se rispuntasse fuori il fratello perduto di Dom, Richard B. Riddick?" ma poi smonta subito gli entusiasmi dicendo che "no, al momento non ci sono piani in questo senso, però mai dire mai. Se avremo del buon materiale, anche in questo caso, avrebbe senso, sarebbe fantastico."

Vedremo come si evolverà la storia, per adesso Fast & Furious 8 è quasi out, in uscita nelle sale italiane il 14 aprile.