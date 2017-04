Fast & Furious 8 pronto a sbancare i botteghini nel mondo

, l'ottavo capitolo della saga di successo con, potrebbe fare un esordio da record al box-office mondiale. Tutto dipenderà dalla giornata di oggi, ovviamente.

Secondo le prime stime, questo nuovo episodio del franchise potrebbe esordire, se tutto andrà per il verso giusto, con addirittura 534.2 milioni di dollari nel mondo, battendo il record precedentemente stabilito da Star Wars: Il Risveglio della Forza (529 milioni). Ripetiamo, non resterà che vedere come si comporterà nei box-office di tutto il mondo in questa domenica di Pasqua.

Ma se il record mondiale non è ancora sicuro, Fast & Furious 8 dovrebbe, più facilmente, battere il record di miglior apertura a livello internazionale di tutti i tempi, detenuto da Jurassic World (316.7 milioni), in quanto secondo le proiezioni potrebbe incassare 430.4 milioni.

Da segnalare che, nonostante ciò, in USA dovrebbe incassare 103.8 milioni, molto di meno di quanto incassò il settimo capitolo e più in linea con la performance del sesto; al contrario, in Cina dovrebbe esordire con ben 190 milioni.