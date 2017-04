Fast & Furious 8: novità sulla faida che coinvolge Dwayne Johnson e Vin Diesel

Grandi notizie per i fan dell’amata saga di, il cui ultimo film è appena uscito al cinema. Ora tutti possono tirare un sospiro di sollievo, perchéhanno riferito di aver appianato le loro divergenze e saranno entrambi protagonisti della prossima puntata del franchise.

Fonti vicine alla produzione hanno riferito che Dwayne Johnson, 44 anni, e Vin Diesel, 49 anni, si sono incontrati più volte dopo la nascita delle loro divergenze sul set di Fast & Furious 8. Gli addetti ai lavori hanno rivelato che i due attori hanno seppellito l'ascia di guerra e sono ora al "1000%" pronti per quello che sarà il nono film della serie d’azione capace di sbancare al botteghino.

La loro lite scoppiò durante la produzione dell’ottavo film, attualmente nelle sale cinematografiche, quando Johnson tramite i social media rese noto pubblicamente che un membro del cast non si comportava bene. In un primo momento, non si capì a chi potesse riferirsi The Rock, non avendo nominato Vin nello specifico, ma presto trapelarono nuovi dettagli che descrivevano Johnson furioso nei confronti di Diesel per la differenza di trattamento che i due attori hanno all’interno del film dalle scene d'azione alla durata della loro presenza su schermo.

A quanto pare durante la produzione Dwayne e Vin discussero molto di questo aspetto. Tuttavia, l'ex superstar della WWE ha finalmente riconosciuto che alla fine il film è incentrato su Vin, ma che lui sarà sempre il primo ad essere chiamato a partecipare al franchise. Tutto è bene quel che finisce bene!

In Fast & Furious 8, diretto da F. Gary Gray (Straight Outta Compton), Vin Diesel è stato affiancato da un cast di all-star che comprende Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky e Kurt Russell. A cui si sono uniti i nuovi arrivati ​​Charlize Theron, Scott Eastwood ed il premio Oscar Helen Mirren.