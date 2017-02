Fast & Furious 8: ecco il nuovo poster con Vin Diesel

La Universal Pictures ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale per, nuovo capitolo della saga di Fast & Furious, in arrivo il prossimo 3 aprile nelle sale cinematografiche italiane. Lo trovate dopo il salto.

La regia di quest'ottavo capitolo della saga è affidata a F. Gary Gray (Straight Outta Compton). In questa nuova avventura, Dom Toretto e Letty sono in luna di miele ma l'arrivo di una misteriosa donna sembra spingere Dom a tradire la "famiglia", che dovrà riunirsi per 'affrontarlo'.

Vin Diesel guida nuovamente il cast del film insieme a Dwayne 'The Rock' Johnson e Michelle Rodriguez. Nel cast rivedremo anche attori come Tyrese Gibson, Jason Statham, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Elsa Pataky, Lucas Black e Kurt Russell. La villain sarà Charlize Theron ma tra le new entry ci sarà anche Helen Mirren, il cui ruolo sembra esser stato svelato recentemente.