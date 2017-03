Fast & Furious 8: un Dominic Toretto furfante nel nuovo trailer!

Nel nuovo trailer pubblicato su Twitter,volta le spalle alle famiglia. Improvvisi cambiamenti di scenario, nell'ottavo capitolo della saga, nominato

Il prossimo capitolo del fortunatissimo franchise Fast & Furious, giunto ormai all'ottava pellicola, nasce con una grande responsabilità di cui farsi carico. Il precedente Furious 7 è riuscito, nel 2015, a posizionarsi prepotentemente al sesto posto della classifica dei migliori incassi nella storia del cinema.



Nel nuovo trailer distribuito tramite Twitter, Dominic Toretto, il personaggio che ha reso celebre Vin Diesel, regala ai fan della serie un motivo per riempire le sale in occasione dell'uscita del prossimo film, atteso per il mese di aprile.

Nei pochi secondi concessi alla curiosità degli spettatori, è possibile vedere come l'animo di Toretto sia stato corrotto da un nuovo, misterioso personaggio interpretato dal premio Oscar Charlize Theron. Sarà compito di Dwayne "The Rock" Johnson, Michelle Rodriguez e tutti gli altri membri della famiglia riportare il buon Dom all'ovile, attraverso inseguimenti e scorribande in giro per il globo, da New York City al mare di Barents.



Cast di prim'ordine per questa produzione, in quanto saranno presenti attori come Jason Statham, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Kurt Russell, Scott Eastwood ed Helen Mirren.