Fast & Furious 7: svelato il finale originale se Paul Walker non fosse scomparso

Quando è stata data la notizia del tragico incidente d'auto occorso a, i fan erano scioccati. L'attore era un punto fermo della saga e le riprese disi stavano concludendo proprio in quei giorni. Tutti si sono chiesti come il franchise sarebbe andato avanti da lì in poi.

C'era comunque un finale già scritto per il film, prima che si dovesse rifarlo a causa della tragedia. Durante un'intervista con Collider, Chris Morgan, uno degli sceneggiatori, ha detto qualcosa al riguardo: "Il finale originale, se mi ricordo bene, prevedeva che i ragazzi risolvessero il problema e poi facessero un altro grosso colpo. Ma il nodo centrale della vicenda di Brian, il personaggio di Paul, è che ok, lui era stato un poliziotto al centro dell'azione, e anche un pilota, quindi si trova alla fine a chiedersi cose tipo "Chi sono io?" e roba simile. Adesso ha una moglie bellissima ed è in attesa del secondo figlio, quindi più che una crisi di mezz'età la situazione è da ricondursi a mancanza di azione nella sua vita. E comunque alla fine si rende conto che la cosa più importante per lui è la famiglia e che stare con loro non significa rinunciare a un po' di azione, insomma, è una presa di coscienza, se vogliamo."

Ovviamente, alla fine le cose per Brian sono state forzate un po' e gli autori hanno avuto l'idea di creare delle scene in cui il personaggio di Vin Diesel guidava in direzione opposta rispetto a quella di Brian. La scena ha lasciato i fan in lacrime e la Universal Pictures ha usato la magia del CGI per far sembrare la sequenza più naturale possibile.

Fast & Furious 8 esce in sala domani.