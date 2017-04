Fast & Furious 7 rischiò di essere cancellato dopo la morte di Paul Walker

Nelle sale cinematografiche è arrivato, ma è chiaro che le attenzioni - seppur concentrate su questo ottavo episodio - in retrospettiva, si dedicano anche all'amatissimoed al ricordo di

Dopo aver svelato il finale originale, in un'intervista, il produttore Neal Moritz ha affermato che il settimo capitolo rischiò di essere cancellato in seguito all'improvvisa morte dell'attore. "Paul era la persona più grandiosa che avevo incontrato in vita" spiega "Era il migliore. Onestamente, quando è accaduto, quando l'incidente è accaduto, ci siamo detti 'non finiremo il film'. Avevamo girato più della metà. Ma dicevamo 'non possiamo finire il film, non possiamo e basta'. La Universal ci disse 'prendetevi del tempo, pensateci. Vedete cosa volete fare'. Ma non sapevamo cosa fare, cosa avremmo dovuto fare".

E' stato poi lo sceneggiatore Chris Morgan a far sì che il cast e la crew decidessero di proseguire: "Chris venne con l'idea delle strade che si dividono, e a quel punto sapevamo come far finire quella pellicola. Poi siamo tornati indietro, abbiamo dovuto visionare il girato e con questo e quello che potevamo fare con gli effetti speciali, cercare di far funzionare la storia. Quella scena, unita a quella canzone, è semplicemente perfetta".