Fast & Furious 7: Chris Morgan svela il finale originale

Nei giorni in cui è arrivato in sala l'ottavo capitolo del franchise,, emergono novità sul capitolo precedente, quelche ha segnato l'addio di, scomparso tragicamente in un incidente stradale qualche tempo prima dell'uscita del film. Ora lo sceneggiatore,, racconta come sarebbe stato il finale.

Con la prematura scomparsa dell'interprete di Brian O'Connor, il film ha rischiato di essere cancellato, salvo poi decidere di completare il film grazie alla tecnologia. Morgan durante un'intervista a Collider ha spiegato quale sarebbe stato il finale:"Avevamo previsto che i ragazzi sarebbero riusciti a risolvere il loro problema e sarebbero andati ancor più al di fuori della legge. Un finale più felice ma che avrebbe lasciato intendere che ci sarebbero stati altri colpi in futuro. La trama in se non sarebbe stata stravolta. L'unica modifica avrebbe riguardato il rapporto tra Brian e Mia: o avrebbero creato una famiglia oppure Brian avrebbe scoperto qualcos'altro su se stesso."



L'ottavo capitolo di Fast & Furious è ora al cinema e il cast comprende Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Elsa Pataky, Lucas Black, Jason Statham, Kurt Russell, Charlize Theron, Helen Mirren e Scott Eastwood.