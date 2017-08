Fantastic Four: il reboot sarà ispirato a Kindergarten Heroes di Mark Millar?

La Twentieth Century Fox non ha intenzione di ridare i diritti deialla Marvel e, nonostante il super-flop del reboot del 2015 ad opera di, sembra sia sempre più intenzionata a riavviare il franchise.

Secondo dei rumor di qualche mese fa, la Fox sta sviluppando l'ennesimo reboot sui Fantastici Quattro ma incentrato, questa volta, sui figli di Reed Richards/Mr. Fantastic e Susan Storm/La Donna Invisibile, ovvero Franklin e Valeria Richards, mentre Ben Grimm/La Cosa e Johnny Storm/La Torcia Umana saranno solo comprimari.

Adesso delle fonti di Bleeding Cool - un sito che, ricordiamo, non sempre è affidabile - svela che come punto di partenza per il reboot sarà Kindergarten Heroes, un libro per bambini mai pubblicato di Mark Millar che l'autore ha poi proposto nel 2013 alla Fox come pellicola e la cui sceneggiatura è stata firmata da Carter Blanchard. Se il report sarà esatto, vuol dire che gli elementi di quello script saranno integrati nella sceneggiatura di questo nuovo reboot sul quartetto della Marvel, scritto da Seth Grahame-Smith.

Oltre a questo progetto, la Fox sta sviluppando anche una pellicola sul Dottor Destino.