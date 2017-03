Fantastic Four: Mads Mikkelsen abbandonò il provino

del 2015 viene ricordato come uno dei cinecomic più disastrosi degli ultimi anni. Problemi dietro le quinte, la critica contro, un regista che attacca la Fox e, dulcis in fundo, un sonoro flop al box-office.

Ed ora aggiungiamo che il film ha portato gli attori in lizza per i ruoli ad 'abbandonare' i propri provini. Almeno è quello che è successo a Mads Mikkelsen che svela di esser stato in lizza per un ruolo nel reboot del 2015 (non è chiaro chi), ma di aver abbandonato tutto durante il suo provino: "Penso di essermene andato nel bel mezzo del mio provino per Fantastic Four. Ho detto 'non posso farlo. Non è colpa tua, scusami, ma è cosi tutto sbagliato'. Eravamo tutti lì, in quest'ufficio e ci hanno dato - credo - due frasi, ma nemmeno, tipo 'Bleurgh' e roba simile. Ero del tipo 'ma non potevate scegliere una scena migliore per il provino?'. Mi sono sentito un completo idiota".

Mikkelsen ha poi interpretato un villain in un altro cinecomic, prodotto dai Marvel Studios: Doctor Strange.