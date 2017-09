Faida Wonder Woman: Lynda Carter Vs James Cameron, chi la spunta?

si è davvero stancata di sentire ciò che pensa James Cameron di, il cinefumetto dedicato a Diana Prince, diretto per il DCEU dae interpretato dalla giunonica

Lynda Carter, storica interprete della serie tv Wonder Woman, ha risposto all'ennesima critica che James Cameron (Avatar), ha rivolto al film con la Gadot, osannato invece da più parti - sia dalla critica che dal pubblico in generale - diventando il secondo cinefumetto più visto quest'estate nel mondo, il primo in Nord America.

Di nuovo, il regista ha detto che questo adattamento cinematografico non è "niente di che" e, stavolta, la Carter non è stata zitta e ha risposto a tono su Facebook:

"A James Cameron - STOP, basta prendertela con WW, sei un "poveraccio". Forse non capisci il personaggio. Io invece lo capisco bene. Come tutte le donne, noi siamo più della somma dei nostri attributi. I tuoi meschini insulti ad una grande regista, Patty Jenkins, sono mal indirizzati. Questo film è stato grande. Gal Gadot è stata grande. E io lo so, Mr. Cameron, perché ho "rappresentato" questo personaggio per più di quarant'anni. Quindi, per favore, la smetta!"

Per chi non ricordasse esattamente le parole di Cameron, quelle che hanno suscitato tanto scalpore in agosto, eccole:

"E' un passo indietro. E' un'icona oggetto, è semplicemente una donna che fa le stesse cose che fanno gli uomini."

E poi ha aggiunto, proprio pochi giorni fa via The Hollywood Reporter:

"Insomma, lei era Miss Israele (Gadot) e indossava un bustino che mostrava chiaramente le sue forme. E' assolutamente mozzafiato. Quindi, in realtà, non c'è nulla di nuovo per me. Raquel Welch faceva esattamente le stesse cose negli anni Sessanta."

"Per quanto mi piaccia Patty Jenkins come regista di questo film e il fatto che "uhm" Hollywood abbia "lasciato" a una donna la direzione di un grande film action, sinceramente non trovo ci sia nulla di esaltante nella pellicola Wonder Woman. E' un bel film. Punto."

Voi che ne pensate? Chi ha ragione? Carter o Cameron? Ditecelo nei commenti!