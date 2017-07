Fahreinheit 451: Michael B. Jordan e Michael Shannon nella prima foto

HBO ha diffuso la prima foto ufficiale del suo adattamento per la TV di, con protagonisti

Tratto dal celebre romanzo di Ray Bradbury, già adattato per il grande schermo da François Truffaut nel 1966 con Oskar Wermer e Julie Christie, questo nuovo adattamento per il piccolo schermo sarà diretto da Ramin Bahrani (99 Homes). La storia è quella del giovane pompiere Montag, in un mondo distopico in cui è proibito il possesso di libri, che vengono immediatamente segnalati alle autorità e prontamente dati alle fiamme. Il giovane, insieme all’aiuto di alcuni ribelli, ritroverà pian piano la sua umanità e si scontrerà con il suo superiore Beatty.

Jordan interpreterà Montag, mentre Shannon ricoprirà il ruolo del suo mentore, Beatty. Nel resto del cast troviamo anche Laura Harrier, Sophia Boutella e Lilly Singh. Con le riprese ancora in corso, HBO non ha comunicato quando il film andrà in onda sulle sue reti.