Extinction: Lizzy Caplan entra nel cast

Si arricchisce sempre di più il cast di Extinction, il film scritto da Eric Heisserer (Arrival) e diretto da Ben Young.



Lizzy Caplan, già ammirata dal pubblico come una dei personaggi della serie Masters of Sex e apparsa sul grande schermo in altri interessanti prodotti fantascientifici come Cloverfield o nell'ultimo film di Robert Zemeckis, Allied, affiancherà l'attore Michael Pena nel ruolo della moglie.



Il film racconterà del personaggio di Pena, un uomo tormentato dall'incubo ricorrente riguardante la perdita della famiglia. A seguito di una invasione aliena, l'uomo troverà una forza fino a quel punto sconosciuta e lotterà per la salvezza dei propri cari.